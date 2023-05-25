Пьяная жительница Якутии заколола ножом гостя, который не хотел уходить

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

58-летняя жительница Чурапчинского района признана виновной в убийстве своего гостя, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

22 февраля 2022 года у нее гостил некий мужчина. Не обошлось без алкоголя. Когда пришла пора уходить, гость не захотел покидать женщину. Произошла ссора. Пьяная хозяйка квартиры схватила нож и ударила один раз в грудь мужчины — попала в сердце.

Он потерял много крови и скончался в короткий промежуток времени в коридоре многоквартирного дома.

Подсудимая вину признала частично: сказала, что она защищалась.

Присяжные заседатели единодушно признали ее виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.