Айсен Николаев провел встречу с первым президентом Якутии

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Действующий глава Якутии Айсен Николаев встретился с первым президентом республики Михаилом Николаевым. Встреча прошла в В Постпредстве Якутии при президенте.

Бывший и нынешний главы обсудили социально-экономическое развитие региона. По словам Айсена Николаева, разговор вышел «душевным и конструктивным».

«Мы рассмотрели вопросы социально-экономического развития республики, возможности повышения качества жизни якутян. Также поделился с Михаилом Ефимовичем актуальными задачами, над решением которых сейчас идет активная работа, поделился планами и обсудил перспективы на ближайшее будущее», – написал Николаев.

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