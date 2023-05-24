Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 9:29

Айсен Николаев провел встречу с первым президентом Якутии

Разговор вышел «душевным и конструктивным»
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: тг-канал Айсена Николаева

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Действующий глава Якутии Айсен Николаев встретился с первым президентом республики Михаилом Николаевым. Встреча прошла в В Постпредстве Якутии при президенте.

Бывший и нынешний главы обсудили социально-экономическое развитие региона. По словам Айсена Николаева, разговор вышел «душевным и конструктивным».

«Мы рассмотрели вопросы социально-экономического развития республики, возможности повышения качества жизни якутян. Также поделился с Михаилом Ефимовичем актуальными задачами, над решением которых сейчас идет активная работа, поделился планами и обсудил перспективы на ближайшее будущее», – написал Николаев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.