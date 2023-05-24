В четверг в Якутске ожидается до 15 градусов тепла

Фото: KP.RU

Днем в четверг, 25 мая, в Якутске температура воздуха составит до +15 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северный 3-8 м/с. Ночью -1,+1°, днем +13+15°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +13 градусов, ветер 2 м/с.

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