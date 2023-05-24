Назначен новый природоохранный прокурор Якутии

Прокопий Слепцов. Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Коллективу органов прокуратуры республики представлен вновь назначенный природоохранный прокурор Якутии Прокопий Слепцов, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого обязанности природоохранного прокурора исполняла Александра Шибина.

Прокопий Николаевич Слепцов родился в 1989 году. Имеет высшее юридическое образование, в 2011 году окончил Уральскую юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в июле 2011 года, последовательно занимая должности помощника прокурора Якутска, заместителя прокурора Анабарского района Якутии.

С сентября 2018 года и до назначения природоохранным прокурором состоял в должности прокурора Верхневилюйского района Якутии.

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