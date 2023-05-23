Президент Путин наградил медалью командира якутского отряда «Боотур»

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Владимир Путин вручил награду командиру «Боотур-1» Александру Колесову. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля: президент наградил якутянина званием Героя Российской Федерации.

«Это не только моя награда, это награда и наших боевых товарищей, которые отдали свои жизни, защищая нашу страну. Эта награда - оценка наших подвигов», – сказал Колесов.

С вручением награды военного также поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что Колесов подает пример современникам и подрастающему поколению. Свои поздравления командиру «Боотур-1» направили также военный комиссар Якутии Александр Авдонин, председатель ассоциации «Ветеранов боевых действий «За Отечество» Иван Черкашин, якутские военнослужащие и волонтеры.

«Награда Александра – символ патриотического сплочения нашего многонационального народа!», – сказал Айсен Николаев.

«Александр, твой подвиг вдохновляет нас всех. Твоя высокая награда радует всех бойцов и всех, кто им помогает», – отметил Иван Черкашин.

«Ваш подвиг – это достойный пример для подражания», – добавил Александр Авдонин.

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