В Якутске пожарным удалось спасти частные дома от крупного возгорания в автосервисе

Фото и видео: МЧС

В Якутске пожарные потушили возгорание на улице 8 марта. Там загорелся частный автосервис и дом: огонь угрожал перекинуться на соседние здания.

«В результате пожара поврежден частный гараж по всей площади, частично кровля рядом стоящего частного дома на площади 10 кв.м. Предварительная общая площадь составляет 400 кв.м.», – сообщили в МЧС.

В серьезном ЧП обошлось без пострадавших, сейчас специалисты разбираются в причинах возгорания.

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