В Якутске и пригородах на полтора года частично закроют три улицы

Фото: пресс-служба администрации Якутска
С 25 мая по 31 октября 2024 года будет ограничено движение по улицам в связи с началом ремонта, сообщает администрация Якутска.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» пройдет реконструкция по следующим улицам:
- по ул. Ивана Крафта на участке от улицы Ивана Кульбертинова до Старо-Покровского тракта стартует капремонта;
- по ул. Кымньылахская в селе Сырдах начнется ремонт;
- по ул. Строительная и ул. Комсомольская в с. Табага пройдет капитальный ремонт.
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