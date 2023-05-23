В Якутске и пригородах на полтора года частично закроют три улицы

Фото: пресс-служба администрации Якутска

С 25 мая по 31 октября 2024 года будет ограничено движение по улицам в связи с началом ремонта, сообщает администрация Якутска.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» пройдет реконструкция по следующим улицам:

- по ул. Ивана Крафта на участке от улицы Ивана Кульбертинова до Старо-Покровского тракта стартует капремонта;

- по ул. Кымньылахская в селе Сырдах начнется ремонт;

- по ул. Строительная и ул. Комсомольская в с. Табага пройдет капитальный ремонт.

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