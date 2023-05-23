В Якутске ГАИ устроило погоню за водителем мопеда

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Настоящая киношная погоня произошла на улице Лермонтова 22 мая с элементами комедии. Инспекторы ДПС в 4 утра заметили мопед черного цвета и потребовали остановиться для проверки документов.

Однако водитель не подчинился и попытался на мопеде (!) уйти от машины ДПС. Он стал петлять и кружить по дороге. А потом скрылся по тротуару пешеходной зоны.

Его ориентировку незамедлительно передали всем дежурившим автопатрулям. Вскоре водитель был установлен и задержан. Им оказался 22-летний молодой человек без водительских прав.

На нарушителя составили административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (штраф от 5 до 15 тысяч рублей). Мопед помещен на специализированную стоянку.

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