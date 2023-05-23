В Амгинском районе произошло смертельное ДТП с двумя мотоциклами

Фото: ГИБДД по Якутии

Трагедия произошла 22 мая в селе Чакыр-2 около 17 ч вечера. Двое подростков 2007 г.р. на мотоцикле «Fekon SK» столкнулись с мотоциклом «Десна» за рулем которого был мужчина 1970 г.р.

Водитель «Десна» скончался на месте аварии до оказания первой медицинской помощи. Подростков госпитализировали с травмами. В момент ДТП никто не был в шлеме.

Из объяснения несовершеннолетнего водителя следует, что они ехали по главной улице Ленина и заметили как едет мотоциклист с правой стороны и думали, что он уступит им дорогу, но он выехал на дорогу, в результате произошло столкновение.

При проверке оба транспортных средства не были зарегистрированы в установленном порядке. Все обстоятельства и причины ДТП предстоит установить следствию.

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