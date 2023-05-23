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НовостиПроисшествия23 мая 2023 1:56

Жителя Томпонского района Якутии приговорили к обязательным работам за вылов хариуса

Мужчина ловил рыбу сетями в запрещенное время
Мария МАКАРОВА
Фото: makchen.ru

Фото: makchen.ru

В Томпонском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Местный житель в сентябре прошлого года на реке Восточная Хандыга выловил сетями 62 штуки хариуса, двух ленков и четырех вальков.

Оказалось, что река относится к миграционным путям осенне-зимних нерестящихся рыб, а мужчина выловил их в период запрещенного срока. Таким образом, причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил свыше 120 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 160 часам обязательных работ. Также подсудимый должен возместить причиненный ущерб в пользу Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил.

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