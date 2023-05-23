В Якутске при пожаре в частном гараже пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске ранним утром 23 мая произошел пожар в частном гараже в микрорайоне Птицефабрика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Через 7 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные. На момент их прибытия гараж горел открытым огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В результате пожара огнем повреждены гараж, 3 единицы техники и кровля дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 440 кв.м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

При пожаре пострадал мужчина. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 50 человек личного состава и 10 ед. техники.

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