Из бюджета Якутии выделили 20 миллионов рублей на съемки семи фильмов

Фото: ЯСИА

В Якутии в этом году семь кинокартин получили государственную поддержку из республиканского бюджета. В общей сложности на съемки было выделено 20 миллионов рублей.

«В этом году на конкурс поступило 18 заявок, семь из которых мы поддержали. В рамках соглашений все фильмы должны выйти в российский прокат в ближайшие два года», – сообщил заместитель председателя правительства Сергей Местников.

Картина «Звезда», режиссера Дмитрия Кольцова получила 5,3 млн рублей из бюджета. Фильм «Евстигнеич» Вячеслава Семенова получил 3,9 млн рублей, документальная картина «Чолбон: рок тэбэр сурэ5э» Кыйаары Юмшановой – 733 тыс. рублей.

Еще одна документальная лента «Күүлэй. Үлэ – дьол» режиссера Валентина Макарова получила 3,5 млн рублей, режиссер Александр Красновский с фильмом «Колымана» получил 2,5 млн рублей. «Присутствию» под режиссурой Аполлинарии Дегтяревой был вручен сертификат на 2,7 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей был выдан фильму «Хапсыһыы», режиссер – Никандр Федоров.

Также гранты получили Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии и кинокомпания «Сахафильм».

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