В Якутии снимут фильм о триумфе советских спортсменов на Олимпиаде в Монреале

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутии идут съемки фильма о советских спортсменах, участвовавших в Олимпиаде 1978 года в Монреале. Тогда якутские борцы под руководством тренера Дмитрия Коркина взяли призовые места, получив золотую и две серебряные медали. Фильм «Триумф» снимает якутская компания «Сайсары Синема».

«Этот юбилейный год Дмитрия Петровича Коркина, Павла Павловича Пинигина и 100-летия спорта в России. В этом году мы решили снять фильм о триумфе 1976 года в Монреале, где якутские борцы завоевали медали», – отметил режиссер Михаил Лукачевский.

С командой и актерами уже встретился глава Якутии Айсен Николаев, и пожелал коллективу удачных съемок. Планируется, что премьера «Триумфа» состоится в конце этого года.

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