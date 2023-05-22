В Якутске на улице Бабушкина до середины июня перекроют движение для ремонта

Фото: мэрия Якутска

В Якутске проведут плановый ремонт на улице Бабушкина, на участке от улицы 50 лет Советской Армии до улицы Очиченко. В связи с заменой грунта будет закрыто движение автомобилей: улицу перекроют на период с 25 мая до 11 июня.

Улица будет перекрыта на участке от дома по улице Челюскина, д. 37/7а до Челюскина, д. 1/3г.

Ранее, в апреле, участок Бабушкина уже перекрывали от улицы Беринга, 6/1 до улицы Челюскина, 1. Тогда дорожники управились менее чем за две недели.

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