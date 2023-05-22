В Якутии подорвали тонну взрывчатки на реке Лена

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии подорвали лед на реке Лена. Как сообщили в оперштабе, взрывники использовали целую тонну взрывчатки. Работы были проведены ниже устья реки Вилюй, где стоял большой пласт льда.

Взрывные работы проводились для того, чтобы избежать затопления поселка Сангар и села Аргас в Кобяйском районе. Сейчас уровень воды там находится возле критических отметок, однако после взрывов пошел на спад.

«Уровень воды у поселка Сангар составляет 1166 см при критических 1150, однако идет на спад. За 4 часа уровень снизился на 25 см. Идет густой ледоход», – добавили в оперштабе.

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