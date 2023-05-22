Ночью 23 мая температура воздуха в Якутске опустится до минус 4 градусов

Фото: KP.RU

Днем 23 мая температура воздуха в столице республики составит плюс 9-11 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер западный ночью 2-5 м/с, днем 3-8 м/с, температура воздуха ночью -2-4°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 5 градусов, ветер 4 м/с.

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