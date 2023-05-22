В Якутске временно перекроют улицу Островского

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 25 мая по 31 октября будет ограничено движение транспортных средств по улице Островского, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение ограничено в связи с капитальным ремонтом улицы Островского. Ограничения коснутся участка от улицы Орджоникидзе до улицы Белинского.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.