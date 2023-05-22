В Якутии предложили ввести меры поддержки для семей пропавших без вести военнослужащих

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Якутское отделение Комитета семей воинов Отечества предлагает установить ряд мер поддержки для семей военнослужащих пропавших без вести, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Возникает острая необходимость содействия семьям участников специальной военной операции в сборе документов, требуемых для установления статуса военнослужащего», — подчеркнула руководитель Комитета Светлана Диодорова-Лаврентьева.

Она добавила, что не всякий член семьи морально выдержит эти процедуры, поэтому при выезде им необходимо организовать сопровождение, либо обеспечить такое сопровождение на месте, а также предусмотреть финансовую поддержку.

Члены регионального отделения предлагают установить компенсацию проезда для членов семьи военнослужащего пропавшего без вести, рассмотреть возможность установления таким семьям ежемесячных выплат и льгот от Министерства обороны Российской Федерации, упростить процедуру признания без вести пропавших участников СВО погибшими.

Поскольку требуется внесение изменений в законодательство, соответствующая инициатива направлена в адрес руководства Якутии и республиканский парламент.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.