Первый рейс паромов по реке Лене в Якутии намечен на 25-27 мая

Фото: sakha.gov.ru

Первый рейс паромов по реке Лене запланирован на 25-27 мая в зависимости от прохождения ледохода, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Основными перевозчиками станут «Ленаводсервис», «Лена-Транс» и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время рейсы на противоположный берег совершают суда на воздушных подушках. С 22 мая в связи со стабилизацией обстановки стоимость проезда составила 2000 рублей. Ранее в пик прохождения ледохода цена за проезд повышалась вплоть до 3000 рублей.

Обновление: 22 мая из-за сильного ветра и обледенения катеров на реке вновь возобновилась сложная ледовая обстановка. Поэтому катера продолжают работу при неполной загрузке пассажиров за 3 тысячи рублей, стоимость проезда пока не снижается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.