В Якутии в поселок Джебарики-Хая Томпонского района забрел медведь

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В село Джебарики-Хая Томпонского района Якутии забрел медведь, сообщает ЯСИА.

Жителей предупредили об опасности, мужчины проводят мониторинг местности. Как отмечает глава поселка Владимир Гальцев, проблема с медведями становится постоянной и опасной.

«Вызов об обнаружении медведя поступил в субботу вечером. Предупредили жителей об опасности. Собрали мужчин, сделали обход территории. Обнаружили следы зверя, видимо, бродит в поисках пропитания. Ситуация опасная, ведь медведь ранний, голодный», — сказал Владимир Гальцев.

По словам главы, летом медведей становится еще больше, а зимой в поселок заходил медвежонок. Кроме того, в Джебарики-Хая в 2021 году забредал даже белый медведь.

«Ситуация действительно серьезная. Хоть в Минэкологии дали добро на отстрел, но нужен специалист, ведь подранок хуже, чем голодный зверь», — отметил глава поселка.

Сигнал о медведе передали в Минэкологии республики, однако прибытие специалистов в скором времени не ожидается. Поселок временно изолирован из-за паводка.

«По нормативам право на отстрел у нас есть, но ситуацию с медведями надо решать кардинально», — резюмировал Гальцев.

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