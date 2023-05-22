В Якутии пожароопасный сезон объявлен на территории всех районов

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

За прошедшие сутки в республике не зафиксировано действующих лесных и ландшафтных пожаров, сообщает оперштаб региона.

В патрулировании территории Якутии задействованы Ан-2 сунтарского авиаоотделения и Да-40 Тундра якутского авиаоотделения.

С 22 мая 2023 года во всех районах республики установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 34 ландшафтных и 7 лесных пожаров.

Основной причиной термоточек в лесах Якутии остается неосторожное обращение с огнем и сельхозпалы.

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