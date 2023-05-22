В ряде районов Якутска 22 мая отключат свет, воду и газ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 22 мая, в Якутске временно прервется подача электричества, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. Указано плановое время выполнения работ.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – Белое озеро частично, 50 лет Советской Армии, 32 по 56/1, 1, 2, Гольминка частично, Старопокровский тракт, 72, Текстильная, Огородников, Пилотов, Сергеляхское шоссе, 11 км, 62/3а, Билибина, 23/6 по 25/11, Автомобилистов, 17/2 по 33, Озерная, 4 по 31, Хоринский, 49, 50, Очиченко, Усть-Мархинка;

09.30 – 12.00 - мкр. Стерх, ул. И. Крафта, Старопокровский тракт, 9 км, кв. Бердигестяхский, СОТ «Росинка», Овощеводческая, СОТ «Птицевод», СОТ «Березка», Ермолаева, КИЗ «Батагайский», ул. Билибина, 25 по 31/7;

09.30 – 16.00 – ул. Автодорожная, К. Уткина;

09.30 – 16.30 – Красильникова, 1 по 15

14.00 – 17.00 – 50 лет Советской Армии, 31-33, Чиряева, 1, 1/2, Чекистов, 2/1, Дзержинского, 8, 12/1.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях горячего водоснабжения:

09.30 – 12.00 – 202 мкр. корп. 1, 1/1, 1/2, 10, 11, 11/4,11/5, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/4, 19, 21, 23, 24, 24/1, 25, 25/1, 25/2, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, поликлиника № 4, КНС 202 мкр., детсад «Кустук», № 26.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

09.30 – 16.30 - ГРПШ 19, котельная ИП Феоктистов, МУП ЯПАК.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 - Сергеляхское шоссе, 11 км, № 6, 6а, 6/3, санаторий «Абырал», Сергеляхское шоссе, 10 км, 47, котельная «Абырал», частный сектор;

- горячего водоснабжения:

10.00 – 14.00 – Новокарьерная, 10, 12, 17, 21, 23, Винокурова, 21, Лонгинова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 28, 29, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, Чайковского, 26/2, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, ул. Чайковского, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.