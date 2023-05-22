«Ходите пешком хотя бы по центру!» Евгений Григорьев пригрозил увольнениями за некачественную работу по уборке грязи и пыли

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Жители Якутска жалуются на грязь и пыль на тротуарах и улицах Якутска. На ежедневной общегородской планерке мэр Евгений Григорьев обрушился с критикой по этому поводу на весь жилищно-коммунальный блок своей администрации.

– Руководству блока ЖКХ, СЭГХ, заместителю главы самим нужно пешком проходить хотя бы по центральным улицам, лично контролировать уборку и устранение замечаний от горожан. Собранные на прибордюрке кучки грязи не должны лежать по несколько дней. Или, наоборот, провели уборку прибордюрки, затем начинаете смет грязи с тротуаров на дорогу, это неправильно, – подчеркнул он.

Градоначальник настоятельно посоветовал не медлить с этой ситуацией.

– Исправляйтесь, ускоряйтесь и синхронизируйте работы. Иначе мы прямо на планерке будем принимать кадровые решения, – предупредил Григорьев.

Также он поручил Департаменту ЖКХ, управам округов усилить работу по управляющим компаниям в части уборки и содержания придомовых территорий. После объезда дворов, отремонтированных в 2022 году, местные жители жаловались, что уборка проводится не регулярно.

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