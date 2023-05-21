В СВФУ стартовал турнир по спортивному программированию

Фото: Мичил ЯКОВЛЕВ

21 мая в Северо-Восточном федеральном университете начался сетевой турнир по спортивному программированию среди студентов и школьников — CODE work challenge-2023, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования пройдут на базе десяти учебных заведений Дальнего Востока, Сибири и Урала в очном формате. СВФУ представляют 18 команд.

Турнир стартовал сразу в 10 городах России: Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Челябинске, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Биробиджане и Благовещенске. В течение пяти часов команды без использования интернета и вспомогательных средств будут решать предложенные задачи.

Места в турнире распределяются в зависимости от количества верно решенных задач и скорости их решения. Победители и призеры в Топ-10 получат ценные призы от партнеров.

Главным организатором выступает Институт математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета. В СВФУ олимпиаду проводит кафедра информационных технологий института математики и информатики.

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