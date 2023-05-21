В ночь на 22 мая в Якутске ожидается минусовая температура

Фото: KP.RU

Днем 22 мая температура воздуха в столице республики составит плюс 8-10 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. Ночью -1-3°, днем +8+10°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 11 градусов, ветер 5 м/с.

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