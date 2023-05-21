В Якутии на реке Лене подход к берегу Нижнего Бестяха затруднен из-за большого количества льда

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

По состоянию на 21 мая на реке Лене в районе города Якутска наблюдается редкий ледоход, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

По маршруту Якутска — Нижний Бестях работают 20 судов «Хивус-10» и 7 аэроботов «Тайфун». Перевозки осуществляются с 202 микрорайона Якутска.

Со стороны Нижнего Бестяха подход к береговой полосе затруднен из-за большого количества льда. Перевозки осуществляются с малой загрузкой судов (до 5-6 пассажиров) с учетом соблюдения требований безопасности.

Основными перевозчиками являются ООО «Ленаводсервис», ООО «Лена-Транс» и индивидуальные предприниматели.

Минтранс Якутии настоятельно рекомендует учитывать сроки вскрытия реки и при возможности воздержаться от поездок в период межсезонья.

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