В Якутске в усиленном режиме проводят ямочный ремонт дорог

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске в усиленном режиме проводят работы по ямочному ремонту дорожного полотна, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы ведутся силами подрядных организаций АО «Якутдорстрой», ДРСУ «Сэттэ», ЗАО «Дороги Саха», ООО «Сахатрасстрой», АО РИК «Автодор».

На сегодня ямочный ремонт с использованием асфальтобетонной смеси завершили по набережной имени Романа Дмитриева, улицам Хабарова и Быковского. Усиленные работы проводятся по улице Лермонтова, Сергеляхскому шоссе, улице Дзержинского и улице Ойунского.

Заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко сообщил, что на 20 мая дорожные ямы ремонтируют на 12 объектах, а основной объем работ должны завершить до конца мая.

«По ямочному ремонту объемы по фрезеровке и укладке асфальта составляют порядка 4 тысяч квадратных метров, около 3,5 тысяч квадратных метров асфальта уложим в ближайшее время. Планово будем доводить эту цифру до 16 тысяч квадратных метров. Просим горожан с пониманием отнестись к проводимым работам», — добавил Алексеенко.

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