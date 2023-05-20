В Якутии еще несколько дорог закрыли из-за размыва водой

Фото: Управтодор Якутии

В Якутии восстановили проезд по автодороге «Мюрю» в Усть-Алданском районе. Ранее несколько участков дороги размыло после паводка. Сейчас там установили 4 водопропускные трубы и продолжили восстановительные работы.

«Восстановлен проезд для легковых автомобилей. С устранением размыва, с 19 мая, по приказу ГКУ "Управтодор РС(Я)", открыт проезд между селами Арылах, Сырдах и п. Борогонцы для автомобилей до 3 тонн», – сообщили в Управтодоре.

В якутском оперштабе сообщили также о поврежденях других дорог. На 345 км автодороги «Амга», на подъезде к поселку Усть-Мая, произошел размыв, из-за чего пришлось приостановить движение. Подтопление также произошло на участке Усть-Мая – Петропавловск. Подтопило участок на 75 км автодороги «Бетюнг» и на трех участках автодороги «Яна» в Томпонском районе.

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