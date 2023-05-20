В Ленском районе Якутии планируют построить новую ТЭС

Фото: правительство Якутии

В Ленском районе Якутии запланировали строительство тепловой электростанции. Ввести новую ТЭС в эксплуатацию планируется аж в 2028 году: установленная мощность новой станции составит 550 МВт.

«Она будет включать два энергоблока. Основным видом топлива будет газ - он будет подаваться по магистральному газопроводу», – рассказали в правительстве.

Заниматься строительством станции будет компания «Интер РАО». По словам главы Якутии, ТЭС покроет дефицит мощности в Бодайбинском энергорайоне, который может возникнуть в будущем. Также станция будет обеспечивать энергией объекты второго этапа Восточного полигона.

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