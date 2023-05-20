В Якутске выявили несанкционированную свалку автошин

Фото: мэрия Якутска

На участке возле Окружной дороги выявлена несанкционированная свалка отработанных автошин, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

19 мая сотрудник Управы Строительного округа выехал на место и подтвердил факт складирования отработанных автомобильных шин и прочего строительного мусора по улице Билибина, 2/1, в здании филиала ООО «Металлист».

Установлено, что ООО «Металлист» с 2018 по август 2020 года имея лицензию на переработку отработанных автомобильных шин, складировала их возле своей территории. В дальнейшем предприятие собиралось их переработать.

При этом несанкционированная свалка образована на земельном участке из категории «земли поселений (земли населенных пунктов) под земельные участки зоны «Индивидуальной жилой застройки» (Ж-1).

Как объяснила бухгалтер компании, в 2020 году они осуществляли переработку автомобильных шин для изготовления резиновой крошки. В связи с ликвидацией ООО «Металлист» деятельность по переработке шин прекратилась.

В течении 30 дней владельцы имущества обязуются вывезти мусор, шины с земельного участка.

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