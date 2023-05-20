В Амгинском районе подтопило свыше 40 дворов, введен режим ЧС

Фото: администрация Амгинского района

20 мая в Амгинском районе объявлен режим ЧС, в двух наслегах подтоплено более 40 приусадебных участков, сообщил глава района Степан Кузьмин.

– Уровень воды сейчас выше критической отметки. В Чапчылганском наслеге подтоплены 25 дворовых территорий и 17 в Амгинском наслеге, дома не пострадали, – отметил он.

По его словам, до особого распоряжения все мероприятия на территории Амгинского улуса приостанавливаются.

В подтопленных наслегах продолжаются подворовые обходы жителей и отгон скота в пункты временного содержания. Были эвакуированы жители Нефтебазы и Промкомбината. ПВР пользовалась одна семья.

По информации Гидрометцентра ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реке Амга. Автомобильное движение полностью приостановлено в направлении Амга-Оннес и Соморсун-Сулгача.

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