В Якутске до декабря отремонтируют улицу Пояркова

Фото: мэрия Якутска

В Якутске начался ремонт улицы Пояркова. Работы проходят на участке от Дзержинского до Октябрьской. Планируется, что в эксплуатацию улицу введут 1 декабря.

Подрядчик «Сахатрасстрой» должен провести подготовительные работы, вынести электросети, а также, помимо самой дороги, оборудовать автобусные остановки, стоянки, парковки и тротуары.

Отметим, что в этом году в Якутске планируется отремонтировать порядка 35 километров дорог. Общая протяженность ремонта на Пояркова составляет около 1840 метров.

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