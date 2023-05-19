В Мирном прошел «Хозактив АЛРОСА - 2023»

Фото: Пресс-служба АЛРОСА

19 мая 2023 года на главном корпоративном мероприятии компании АЛРОСА собрались 500 делегатов со всей страны, а также глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, руководство районных и городских администраций улусов республики.

Участники форума подвели итоги работы компании в 2022 году, обсудили планы на будущее, наградили лучших работников. Руководители ответили на наиболее актуальные вопросы, поступившие от коллективов предприятий Группы АЛРОСА.

Открывая форум, заместитель председателя наблюдательного совета АЛРОСА Сергей Иванов отметил, что по итогам года компания выполнила производственные планы в полном объеме, а по отдельным показателям, в том числе по добыче в каратах, сумела их перевыполнить.

Глава Якутии, первый заместитель председателя наблюдательного совета АЛРОСА Айсен Николаев поблагодарил Сергея Иванова за эффективное управление компанией на протяжении 6 лет. Он особо отметил важность перехода компании на комплексное решение вопросов по охране окружающей среды и экологической безопасности, новые практики АЛРОСА в сфере экологического просвещения подрастающего поколения, практики компании в применении стандартов ESG.

Генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев подчеркнул, что за любыми достижениями компании стоит труд огромного коллектива, который «всегда был и будет нашей гордостью, самым ценным нашим активом».

С докладами о перспективных направлениях и проектах на «Хозактиве» выступили руководители структурных подразделений и функциональных служб. Отдельные выступления были посвящены цифровизации производственного блока, инновациям, промышленной безопасности, проекту «Мир-Глубокий», стратегиям развития Медицинского центра и Культурно-спортивного комплекса АЛРОСА, образовательным программам Корпоративного университета.

В ходе прямой линии руководители компании и региона ответили на самые волнующие работников вопросы. Всего при подготовке форума их поступило более 260.

В ходе мероприятия состоялось награждение лауреатов премии имени Л. Л. Солдатова, победителей рейтинга достижений молодых специалистов, победителей трудового соревнования, лучших изобретателей, наставников и внутренних тренеров. Более чем 30 работникам были вручены награды Республики Саха (Якутия) и почетные грамоты АЛРОСА. 14 человек удостоились почетного звания «Заслуженный работник Группы АЛРОСА».