В МЧС призвали жителей Якутии собрать вещи и документы из-за паводка на реке Амга

Фото: МЧС

В МЧС предупредили жителей Якутии о возможном затоплении домов из-за прохождения паводка на реке Амга. По данным УГМС, в ближайшие сутки-трое ожидается повышение уровня воды на участке Амга – Харбалах.

В связи с этим специалисты МЧС попросили жителей заранее подготовиться к возможной эвакуации: поднять ценные вещи на чердак, собрать документы и предметы первой необходимости, следить за уровнем реки и сообщениями властей.

«При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы», – добавили в МЧС.

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