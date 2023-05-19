Троих якутян посадили за жестокое убийство с попыткой спрятать тело в лесу

Фото: СК Якутии

В Якутске вынесли приговор троим местным жителям, которые жестоко убили мужчину. Они поссорились с ним во время алкогольного застолья, а когда якутянин, спустя неделю, пришел помириться – его вывезли из города и забили до смерти.

Конфликт произошел в октябре 2021 года. Когда мужчина пришел к якутянам, чтобы уладить проблемы, его выманили на улицу, усадили в автомобиль и вывезли на заброшенную заправку. Там якутяне начали жестко избивать соперника.

После этого еще живого мужчину вновь посадили в авто и повезли на Покровский тракт: там избиение продолжилось, пока от полученных травм якутянин не скончался. Убийцы решили замести следы, поэтому тело спрятали в лесу, присыпав снегом.

Погибшего обнаружили лишь спустя четыре месяца, уже к весне. Тогда же следователи вышли на убийц: мужчины отрицали свою вину, однако следствие собрало достаточно неопровержимых доказательств.

По запросу подсудимых их дело рассматривала коллегия присяжных. Мужчин обвинили не в убийстве, но в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Каждый из них, в зависимости от степени участия в преступлении, получил от 9 до 12,5 лет колонии строгого режима.

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