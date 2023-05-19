Офтальмологи проверят зрение воспитанников детских садов Якутска

Офтальмологи осмотрят воспитанников детских садов Якутска Фото: Андрей РЯБЦЕВ

С 22 мая по 2 июня пройдут медосмотры в детских садах Якутска, сообщил главный врач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан.

В рамках проекта «Сохраним зрение детям» офтальмологи уже осмотрели более 4 тысяч учеников в школах столицы республики. Как показало обследование, нарушения зрения выявлены почти у всех.

После начала весенних каникул врачи планируют переключиться на детсадовцев.

– Теперь, когда школьники уходят на каникулы, мы решили провести осмотры у дошкольников. Печально, что результаты осмотров показывают нарушения почти у 90% школьников. Каждому мы выдаем рекомендации, которым важно следовать, чтобы изменить эту ситуацию, все в руках детей и родителей, – сообщил в своем телеграм-канале Иван Луцкан.

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