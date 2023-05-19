В Якутии более 7,5 тысяч выпускников этого года сдадут ЕГЭ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Якутии на участие в едином государственном экзамене заявлено 8166 человек, из них 7576 — выпускники текущего года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В основной период ЕГЭ с 26 мая по 1 июля откроют 221 пункта проведения экзаменов. В досрочный период с 20 марта по 19 апреля ЕГЭ сдали 126 выпускников прошлых лет.

Дополнительный период ЕГЭ назначен на начало сентября текущего года. Прием заявлений на участие в едином государственном экзамене завершился 1 февраля.

В 2023 году для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо успешно сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Уровень ЕГЭ по математике — базовый или профильный — выбирает сам выпускник.

ЕГЭ по другим учебным предметам выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в вузы.

Результаты ЕГЭ действуют 4 года, не считая года сдачи. Так, в 2023 году будут действительными результаты ЕГЭ 2022, 2021, 2020, 2019 годов. Результаты выпускников 2023 года будут действительными до 2027 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.