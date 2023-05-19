В Якутске определены места для массового отдыха населения на природе

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске определены места массового отдыха для населения на природе, сообщает пресс-служба мэрии города.

В этих местах разрешено находиться в любое время, однако разводить костры нельзя. На территориях есть специальные места для жарки шашлыков на углях. Отдыхающие должны предусмотреть небольшой противопожарный ров вокруг мангала и иметь под рукой воду для тушения, а также жарить шашлыки только на углях, не дровах.

Список мест:

1. Микрорайон Кангалассы, за причалом погрузки угля (р. Лена);

2. Покровский тракт 25 км., возле села Табага, левый берег озера «Синнигес»;

3. Намский тракт, 22 км., (левая сторона Якутск – Намцы);

4. Покровский тракт, 20 км., (правая сторона дороги Якутск – Покровск).

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, юрлицам — от 300 до 400 тысяч рублей.

На территории городского округа «Якутск» с 6 по 15 мая ликвидировано 14 ландшафтных пожаров и 1 лесной пожар. При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану 101, Единую дежурно – диспетчерскую службу 44-45-64, службу спасения 112.

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