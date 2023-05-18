В Якутии объявили даты проведения Ысыах

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев назвал даты проведения праздников Ысыах Туймаады и Ысыах Олонхо. Праздники пройдут в конце июня – начале июля. Об этом Николаев объявил в ходе прямой линии.

«Я считаю, что в такое непростое время для страны мы должны показать силу духа многонационального народа Якутии. Поэтому и Ысыах Олонхо, который у нас должен пройти в Оймяконском районе 1–2 июля, и Ысыах Туймаады 24–25 июня, посвященный присвоению Якутску звания города трудовой доблести, Году труда, Году педагога и наставника, обязательно состоятся», – заявил глава.

Отметим, что Ысыах Олонхо в этом году пройдет на Полюсе холода. Праздник организуют на территории этнокультурного комплекса «Көмүс күрүө» в селе Томтор.

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