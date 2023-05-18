В Якутии ветерану прокуратуры пришлось восстанавливать себе пенсию через суд

Фото: прокуратура Якутии

В Якутии суд встал на сторону пенсионера, которому понизили пенсионный коэффициент. Мужчина 15 лет отработал в прокуратуре в одном из районов республики, и при выходе на пенсию ему был назначен коэффициент 2,0. Однако как только якутянин решил переехать в Якутск, его коэффициент понизили до 1,5.

Пенсионер обратился в суд, но ответчик заявил, что пенсия должна быть связана с местом его проживания, и поскольку мужчина переехал из района в Якутск, он больше не может претендовать на повышенный коэффициент. Однако апелляционная коллегия, а затем и Верховный суд Якутии встали на сторону мужчины.

«На момент обращения истца за назначением пенсии он постоянно проживал и имел постоянную регистрацию по месту жительства в районе, в Якутске принят на работу уже после назначения пенсии по срочному трудовому контракту. Истец имеет право на сохранение ранее установленного районного коэффициента и при временной перемене места жительства», – пояснили в суде.

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