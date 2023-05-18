В Мирном забили первую сваю спортивного зала Политехнического лицея

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев прибыл сегодня с рабочим визитом в Мирный. Командировка началась с церемонии установки первой сваи будущего спортзала Политехнического лицея.

«Будущий двухэтажный спортивный зал площадью более 2 тысяч кв.м. станет одним из самых крупных в районе. Там будут расположены универсальный и игровые залы, оснащенные самым современным спортивным оборудованием», – рассказал глава.

По словам Николаева, спортзал строили в соответствии с предпочтениями жителей Мирного, а также учитывая мнение активистов.

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