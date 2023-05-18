В пятницу днем в Якутске скорость ветра может достигать до 10 метров в секунду

Фото: KP.RU

Ледоход добрался и до столицы Якутии, поэтому в пятницу, 19 мая, ожидается усиление ветра.

– Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. ветер ночью западный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью 0,+2°, днем +11+13°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 18 мая в Якутске было 10 градусов тепла.

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