Жители Якутска могут бесплатно посещать спорткомплексы

Фото: ЦУР Якутии

Жители и гости Якутска имеют возможность бесплатно заниматься спортом и укреплять здоровье на стадионах и спорткомплексах в утренние часы, сообщает ЦУР Якутии.

«С 6 до 8 часов утра граждане могут бесплатно пользоваться спортивными объектами „Дохсун“, „Триумф“, „50 лет Победы“, стадион «Туймаада»», — добавили в министерстве спорта республики.

Кроме того, с 10 мая в Якутске и пригородных районах стартовал сезон массовых утренних физических упражнений под лозунгом «Начни утро с победы — с победы над собой». Инструкторы проводят физкультурные занятия на площадях и в скверах в утреннее время.

Ознакомиться с расписанием и местами проведения занятий можно по ссылке.

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