На работу в АЛРОСА: как сегодняшнему студенту устроиться в ведущую алмазную компанию мира

Ольга Саввина. Менеджер по персоналу Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

И сегодня эффективным механизмом решения этой задачи является республиканский проект «Местные кадры - в промышленность». Он одновременно нацелен на увеличение темпов трудоустройства местных граждан и снижение уровня безработицы. Проект расширился, и сейчас в нем участвуют более 40 компаний. АЛРОСА стабильно занимает лидирующие позиции по трудоустройству в республике.

КАК ПОПАСТЬ НА РАБОТУ В АЛРОСА

Такой вопрос не раз поступал главе республики Айсену Николаеву от граждан, имеющих образование и квалификацию: «Как нам, имеющим образование и квалификацию, попасть на работу в АЛРОСА?» Об этом шла речь и во время недавней прямой линии 26 апреля.

На этот вопрос нам ответила Ольга Саввина, менеджер по персоналу Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА.

- Мы заинтересованы в привлечении на работу местного населения, особенно молодежи. Для этого АЛРОСА принимает участие в ярмарках вакансий, а также организует прохождение производственной практики для студентов наших партнеров, с которыми мы эффективно сотрудничаем уже многие годы. Это такие кузницы кадров, как СВФУ имени М. К. Аммосова, Якутский промышленный техникум и некоторые другие учебные заведения республики. Помимо этого, практика может быть организована по обращениям самих студентов, которые мы получаем в том числе во время ярмарок вакансий и дней открытых дверей. Кроме того, сами работники АЛРОСА в рамках договоров сотрудничества читают лекции в учебных учреждениях. Таким образом обеспечивается возможность прямого взаимодействия со студентами, привлечения лучших выпускников на работу.

Желающие пройти производственную практику и заинтересовавшиеся в стипендиатстве могут узнать об этом подробнее, сканировав QR-код ниже.

АЛРОСА: ПРАКТИКА, ТРУДОУСТРОЙСТВО

Трудоустройство в АЛРОСА: forms.yandex.ru/u/640ac216c417f3007b767221/

АЛРОСА: СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ

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Информацию также можно получить, написав на электронную почту: molodezh@alrosa.ru

Анастасия Петрова, студентка четвертого курса ФТИ СВФУ, кафедра обработки драгоценных камней и металлов. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

Анастасия Петрова, студентка четвертого курса ФТИ СВФУ, кафедра обработки драгоценных камней и металлов:

- Я проходила практику в ЯПТА в прошлом году, активное участие моего наставника Саргыланы Егоровой помогло мне быстро освоиться. В этом году я проходила производственную практику в течение трех месяцев, практически сразу же приступила к сортировке алмазов.

Максим Егоров, студент шестого курса горного института СВФУ. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

Студент шестого курса горного института СВФУ Максим Егоров проходил практику и планирует устроиться на работу в компанию «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА после выпуска.

- В компании созданы все условия для работников: достойная оплата труда для практикантов и сотрудников, есть возможность расти и развиваться как профессионалу, - говорит он.

В АО «Алмазы Анабара» реализуется проект «Путевка в жизнь 2.0» для сотрудников общества, работающих вахтовым методом без отрыва от производства.