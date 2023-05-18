Житель Якутска отсудил у трех больниц почти миллион рублей из-за некачественной медицинской помощи

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Якутска отсудил с трех медучреждений 900 000 рублей за некачественную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Мужчину сбил автомобиль, и его на скорой доставили в Республиканскую больницу №2 — Центр экстренной медицинской помощи. Там его обследовали нейрохирург, травматолог и гнойным хирург. Там ему поставили диагноз: ущиб поясничной области и левого плеча и рекомендовали лечение по месту жительства.

В тот же день мужчину направили в травматологическое отделение Медицинского центра города Якутска. Его обследовал другой врач и выявил перелом левой малоберцовой кости со смещением, а также умеренную клиновидную деформацию грудных позвонков.

Ему оформили больничный, но из-за сильных болей пациент был вынужден повторно обратиться в больницу. Там ему для уточнения диагноза провели компьютерную томографию, по результатам которой установили еще и компрессионный перелом позвонков.

Впоследствии его в экстренном порядке госпитализировали в Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи и прооперировали. А еще пять месяцев пациент находился на амбулаторном лечении в Якутской городской больнице №3.

Позже мужчина обратился с иском в суд, считая, что из-за некачественной медицинской помощи, оказанной в трех медицинских учреждениях, увеличился срок лечения и период его восстановления, тем самым ему причинен моральный вред.

Ответчики иск не признали, поскольку медицинские услуги пациенту были оказаны в полном объеме, и на этапе лечения вред истцу не был причинен. Однако Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Якутии провело экспертизу, согласно которой усматривается прямая причинно-следственная связь между дефектом диагностики, поздним назначением необходимого лечения, и наступившими последствиями для истца.

Суд удовлетворил иск, с Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи, Медицинского центра города Якутска и Якутской городской больницы №3 в пользу истца взыскано по 300 000 рублей.

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