В Сунтарском районе Якутии убили 39-летнего мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Сунтарском районе обнаружено тело 39-летнего мужчины на участке местности «Билилях» села Хоро, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

На теле потерпевшего была обнаружена колото-резаная рана в области передней стенки грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Согласно предварительным данным, мужчина стал жертвой своего знакомого, который ударил его ножом в ходе ссоры. Подозреваемого доставили к следователю, с ним проводятся следственные действия. Устанавливаются мотивы совершенного преступления и иные обстоятельства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.