В Мегино-Кангаласском районе Якутии водитель заснул за рулем и совершил ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

17 мая около 17 часов вечера на 68 км ФАД «Колыма» произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

61-летний водитель на автомобиле УАЗ ехал из Нижнего Бестяха в село Тюнгюлю. Он не справился с рулевым управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

При выяснении обстоятельств ДТП стало известно, что водитель заснул за рулем. Он рассказал, что в ночь накануне происшествия был на охоте. Выезжая утром, мужчина чувствовал себя уставшим и хотел спать, но в тот день в Якутска в Нижний Бестях приехала его жена, которую надо было забрать оттуда.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП 64-летняя жена водителя получила травмы. Сам же водитель не пострадал, был трезв. Конструкцией автомобиля не были предусмотрены ремни безопасности.

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