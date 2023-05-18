По поручению генпрокурора России жильцам дома в Якутии произвели перерасчет почти на 800 тысяч рублей

Прокурор Игорь Краснов. Фото: t.me/genprocrf

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратуре Якутии рассмотреть обращение жителей многоквартирного дома в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Жильца жаловались на ненормативную температуру в доме. Дело в том, что в здании были демонтированы радиаторы в местах общего пользования, а была проблема с входной дверью. Кроме того, УК ООО «Коммунтеплосервис» применяла завышенный тариф при начислении платежей за техническое обслуживание.

Прокуратура республики приняла комплекс мер реагирования. И. о. руководителя УК привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов и жилых помещений) и оштрафован. Сумма не уточняется.

Остальные нарушения устранены, тариф за техническое обслуживание скорректирован. Жильцам дома и других находящихся в обслуживании многоквартирных домов произведен перерасчет платы на общую сумму 796 тысяч рублей.

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