В Якутске летом высадят более 1,5 миллионов цветов

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске летом должны высадить свыше 11 тысяч саженцев деревьев и кустарников, и более 1,5 миллионов цветов, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все объемы распределены по территориальным органам управления, включая пригороды.

На совещании по вопросам озеленения были обсуждены проблемные вопросы, в частности, низкого качества почвы, недостаточного полива и ухода. Отмечается, что от этого зависит уровень приживаемости саженцев, который в разных районах и скверах составляет 60-80 процентов.

Мэр Якутска поручил подобрать и назначить опытного специалиста по озеленению, с компетенциями дендролога, который будет профессионально курировать данную сферу в городе — в статусе советника главы-главного садовника.

В учебных заведениях подрастает рассада, в этом году закупили и раздали по всем школам и детсадам семена, 8 тысяч пачек, дети сами высадили семена и ухаживают за ростками под руководством педагогов, родители тоже помогают. На выходе ожидается около 180 тысяч рассад цветов.

«Так что этим летом обойдемся без „цветочных разнарядок“, обременительных для родителей. Планируем привлекать старших школьников к посадке и уходу за растениями в летнее время, с оплатой труда. Считаю, что развитие экологического сознания, созидательного и бережного отношения к родному городу нужно начинать с детства», — добавил Григорьев.

Мэр также подчеркнул, что в мае приступят к работам по озеленению нового проспекта Ленина, под руководством специалистов ботанического сада. Также этим летом снова будет проведен «Зеленый кубок». А в конце мая в Якутске в Парке Победы состоится акция по высадке саженцев «Сад Победы».

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