В Якутске задержали продавца фальшивой икры

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 25-летнего уроженца Ставропольского края, обвиняемого в 12 эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

С ноября прошлого года в отделы полиции Якутска начали обращаться горожане, которые поясняли, что приобрели красную икру у неизвестного мужчины по объявлению. Однако, попробовав товар, сразу же распознали в ней имитированный продукт.

Нечестного продавца задержали и доставили в отдел полиции. Он дал признательные показания. При проведении обыска по месту его жительства были обнаружены 9 полукилограммовых пластиковых контейнеров с приготовленным к продаже товаром.

Выяснилось, что мужчина покупал по выгодной цене имитированную икру, из жестяных маленьких баночек расфасовывал ее в большие пластиковые контейнеры и продавал под видом настоящей. Для этого он подавал объявления в интернете о продаже икры кеты свежего улова по привлекательной цене. Для убедительности аферист давал попробовать покупателям настоящую красную икру, а продавал им имитацию.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Всего от продавца пострадали 12 человек, общая сумма ущерба составила 74 тысячи рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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